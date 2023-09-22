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НовостиЭкономика22 сентября 2023 10:02

Песков: запрет экспорта бензина и дизеля будет действовать до стабилизации рынка

Представитель Кремля назвал ограничение экспорта бензина своевременной мерой
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: запрет экспорта бензина и дизеля будет действовать до стабилизации рынка

Песков: запрет экспорта бензина и дизеля будет действовать до стабилизации рынка

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков назвал ограничение экспорта бензина и дизеля из России своевременной мерой, отметив, что данное решение будет действовать для стабилизации на топливном рынке.

«Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечивания стабильности на рынке», - заявил представитель Кремля.

Напомним, временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России ввели с четверга, 21 сентября. Данное постановление не распространяется на товары, которые экспортируют в страны Евразийского экономического союза, и на товары, вывозимые в рамках гуманитарной помощи.