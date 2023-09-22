МИД России вызовет посла Болгарии из-за высылки русских священников в Софии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол России в Софии, столице Болгарии, Элеонора Митрофанова, рассказала о планах вызвать болгарского посла Атанаса Крыстина в Министерство иностранных дел РФ, чтобы провести с ним беседу по поводу высланных из Софии священников Русской православной церкви. Об этом Митрофанова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь - вызовут посла, с ним будет определенный разговор», - заявила российский дипломат.

Тем не менее, Митрофанова наотрез опровергла возможность введения зеркальных мер по отношению к представителям болгарского духовенства в России. Даже если власти Болгарии выслали из страны русских священников - это не повод поступать так же по-варварски, считает дипломат.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Индии принял решение выслать из страны высокопоставленного дипломата из Канады.