Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 сентября 2023 10:02

МИД России вызовет посла Болгарии из-за высылки русских священников в Софии

Однако зеркальные действия в отношении болгарских священников не последуют
Сергей КУДРИН
МИД России вызовет посла Болгарии из-за высылки русских священников в Софии

МИД России вызовет посла Болгарии из-за высылки русских священников в Софии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посол России в Софии, столице Болгарии, Элеонора Митрофанова, рассказала о планах вызвать болгарского посла Атанаса Крыстина в Министерство иностранных дел РФ, чтобы провести с ним беседу по поводу высланных из Софии священников Русской православной церкви. Об этом Митрофанова сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Какие-то действия, конечно, будут. В первую очередь - вызовут посла, с ним будет определенный разговор», - заявила российский дипломат.

Тем не менее, Митрофанова наотрез опровергла возможность введения зеркальных мер по отношению к представителям болгарского духовенства в России. Даже если власти Болгарии выслали из страны русских священников - это не повод поступать так же по-варварски, считает дипломат.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД Индии принял решение выслать из страны высокопоставленного дипломата из Канады.