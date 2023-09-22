В Госдуме предложили запретить писать о побочках лекарства мелким шрифтом Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете использовать фармацевтическими компаниями мелкого шрифта в инструкциях к препаратам, где указаны и побочные эффекты. Шрифт должен быть двенадцатым и крупнее.

В данной ситуации (размер шрифта не менее восьмого кегля) людям пожилого возраста трудно разобраться в рекомендациях к лекарственным средствам. В противном случае, применив неправильно данный препарат, могут появиться непредсказуемые последствия для здоровья.

Депутаты, ссылаясь на мнения специалистов, пояснили, что в мире высокая смертность от побочных реакций на лекарства, потому что граждане занимаются самолечением.

- Согласно исследованию НИУ ВШЭ, более 60% граждан лечатся дома, без посещения врача. По данным ВОЗ, более 35% смертей можно было предотвратить, - заявили в ЛДПР.

Копия документа с поправками к статье 67 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Тем временем, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил «Известиям», что число импортеров БАДов, которые поспешили зарегистрироваться в системе, сильно отличается от данных Единого реестра свидетельств о «государственной регистрации Евразийской экономической комиссии». Выходит, рынок БАД в России оказался недооценен, его реальные объемы были неизвестны.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов прокомментировал закон об изготовлении лекарств фармацевтами, который вступил в силу с 1 сентября. Он заявил RT, что видит большие перспективы в педиатрии, в персональном обезболивании, персональной гормональной мужской и женской терапии.