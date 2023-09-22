В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Призывники будут получать повестки для осеннего призыва в 2023 году в бумажной форме, однако штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет повышен. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий уточнил, что электронные повестки до полноценного запуска реестра могут прийти только в тестовом режиме, дублируя бумажные

«Надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы», - приводит ТАСС пояснение депутата.

Картаполов также сообщил, что штраф за неявку в военкомат без уважительной причины будет увеличен до 30 тысяч рублей с 1 октября 2023 года, а принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет будет действовать с 1 января 2024 года.

Напомним, ранее замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможно осуществить раньше 2025 года, отметив существующие требования к инфраструктуре и безопасности.