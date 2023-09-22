Белесков: Отказывая в поставках ATACMS, США приносят Украину в жертву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник Министерства обороны Украины Николай Белесков обрушился с критикой на своего главного куратора и союзника - Вашингтон. Он обвинил США в том, что, отказываясь от поставок ракет ATACMS для ВСУ, американцы фактически приносят Украину в жертву. Об этом Белесков сообщил в беседе с газетой iNews.

«Украину приносят в жертву ради управления эскалацией. Такой подход уменьшает шансы на успех Украины и сводит на нет эффект предыдущих вложений в виде техники и макроэкономической помощи», - заявил Белесков в ответ на вопрос о его мнении по поводу отказа США от поставок ракет.

Ранее KP.RU сообщил, что США отказались поставлять Украине ракеты ATACMS в обозримом будущем.