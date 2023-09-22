Развожаев предупредил жителей Севастополя о рисках повторной атаки

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей Севастополя о возможности еще одной атаки, попросив граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Фото: Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей Севастополя о возможности еще одной атаки, попросив граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

«Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены, проследовать в укрытия», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора, который отметил, что на месте сейчас работают сотрудники МЧС России.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, Развозжаев сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе.

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