Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина зимой останется без тепла и света Фото: REUTERS

На Украине зимой не будет тепла и электричества, из-за чего жителям страны придется покинуть крупные города. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Без тепла и электричества, они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов», - заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Джонсон добавил, что предстоящая зима будет сложной для Украины. Он пояснил, что резервов для замены погибших военных нет, а в больших городах нет будет света и тепла.

Поэтому, по его мнению, зима станет решающим этапом в конфликте, который завершится после того, как силы Украины будут истощены и она не сможет продолжать боевые действия.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Россия наносит существенные удары, уничтожая объекты энергетической инфраструктуры на Украине. Эксперт обвинил киевские власти в том, что они скрывают информацию об атаках от населения.

В свою очередь, эксперт в области энергетики Юрий Корольчук заявил, что зимой на Украине возможно отключение света на длительный период даже без каких-либо ракетных ударов по инфраструктуре.

