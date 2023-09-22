Во Франции призвали избавиться от главы ЕК после слов о России Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен старается манипулировать общественным мнением, заявляя о ядерных бомбардировках Хиросимы. Так считает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вот так пытаются манипулировать толпой, заставляя их поверить, что бомбу на Хиросиму (и Нагасаки) сбросила Россия, а не Америка», - сказано в сообщении, опубликованном в соцсети X французским парламентарием.

Филиппо назвал неприемлемыми такие высказывания, призвав «избавиться» от такой «ужасной клики».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки главы Еврокомиссии возложить ответственность за ядерную бомбардировку Хиросимы на Россию. Российский дипломат назвала такие заявления «отвратительными и опасными», отметив, что Урсула фон дер Ляйен ни слова не сказала о том, что ядерные бомбы на японские города сбросили Соединенные Штаты.