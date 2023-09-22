Помощник Алиева: Баку освободил всех добровольно сдавшихся армянских солдат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армянские военнослужащие, которые добровольно сложили оружие 19-20 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе перед армией Азербайджана, были освобождены в полном составе. Об этом сообщил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев в своих социальных сетях.

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем», - заявил Гаджиев.

Также помощник президента Азербайджана заявил, что военные и чиновники со стороны Баку действуют на территории Нагорного Карабаха исключительно в рамках концепции военно-гражданского сотрудничества. Они оказывают всестороннюю поддержку мирным жителям региона, и будут её оказывать в дальнейшем, заверил Гаджиев.

Ранее KP.RU сообщил, что Азербайджан передал Еревану проект мирного соглашения, состоящего из пяти пунктов, главный из которых - не влезать в дела друг друга.

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