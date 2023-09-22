Средства ПВО сбили ракету в районе Бахчисарая

Российские средства противовоздушной обороны сбили ракеты в районе Бахчисарая. Фото: Александр КОЦ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету в районе Бахчисарая, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

"За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков загорелась трава", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте падения ракеты сейчас работают сотрудники МЧС, отметил Крючков.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 22 сентября, глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России.

Напомним, утром в пятницу, 22 сентября, российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата и управляемую ракету у западного побережья Крыма.

В среду, 20 сентября, системы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на Севастополь.

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