Развожаев заявил, что ракетной и авиационной опасности в Севастополе больше нет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ракетной и авиационной опасности в городе больше нет. Однако он попросил жителей не выезжать в центр.

«Отбой ракетной и авиационной опасности!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

В то же время он обратился к населению с просьбой не выезжать в город. Он пояснил, что дороги в Севастополе перекрыты, реализуются некоторые специальные мероприятия.

В пятницу, 22 сентября, Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Возле театра Луначарского упал осколок, на место выехали все оперативные службы, уточнил он.

Позже губернатор предупредил население о возможности еще одной атаки и попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Милонов: «Я думал - если плен, то надо вырвать чеку»

Депутат Госдумы рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своей службе в зоне спецоперации и отношении к Дане Милохину (подробнее)