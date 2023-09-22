Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 11:35

Аксенов: силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма

Глава региона призвал доверять только официальным источникам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Республики Крым были сбиты крылатые ракеты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Республики Крым были сбиты крылатые ракеты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Республики Крым были сбиты крылатые ракеты.

«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона, который призвал граждан сохранять спокойствие и доверяйте только официальным источникам.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Как уточнил глава региона осколок упал около театра Луначарского.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Милонов: «Я думал - если плен, то надо вырвать чеку»

Депутат Госдумы рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своей службе в зоне спецоперации и отношении к Дане Милохину (подробнее)