Аксенов: силы ПВО сбили крылатые ракеты над территорией Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Республики Крым были сбиты крылатые ракеты. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Республики Крым были сбиты крылатые ракеты.

«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона, который призвал граждан сохранять спокойствие и доверяйте только официальным источникам.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Как уточнил глава региона осколок упал около театра Луначарского.

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