Названа дата выхода фильма «Чебурашка 2», фото: кадр из фильма

Стало известно, когда на экранах российских кинотеатрах появится продолжение крайне успешно вышедшего фильма «Чебурашка». Как сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной телерадиокомпании, режиссёром второй части снова станет Дмитрий Дьяченко, а выйдет она в 2026 году.

«Официально: "Чебурашка-2" запущен в производство! Следующая часть о приключениях уже полюбившихся героев и новых персонажей выйдет в новогодние каникулы, 1 января 2026-го», — говорится в сообщении.

Пока деталей не много, однако точно известно, что над продолжением трудятся всё те же люди, которые смогли создать кинокартину, обогнавшую в прокате фильм «Холоп». Сюжет фильма же затронет события, происходящие спустя год после происходившего в первой части - Чебурашка уживается с Геной, однако их мирную жизнь прерывает некое необыкновенное событие.

Также сообщается, что помимо знакомых и любимых персонажей, во второй части появятся новые герои.

Ранее KP.RU сообщил, что «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката.