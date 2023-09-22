Apple добавила новый показатель подлинности на коробки с iPhone 15

На коробках новых iPhone 15 появились скрытые символы Фото: REUTERS

Компания Apple добавила на упаковку от новой модели iPhone 15 новый показатель подлинности устройства. Об этом сообщило издание 9to5mac со ссылкой на инсайдера Majin Bu.

Так, если теперь поднести к обратной стороне коробки от нового iPhone ультрафиолетовый свет, то можно рассмотреть специальные QR-коды и надпись "iPhone". Подразумевается, что эта система защитит покупателей от приобретения подделки в сторонних магазинах.

Любопытно, что на презентации Apple, которая состоялась 12 сентября 2023 года, о новой системе не было сказано ни слова.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что в линейке iPhone 15 четыре модели: две базовые (iPhone 15 и 15 Plus), а также две премиальные (iPhone 15 Pro и Pro Max). У базовых версий теперь тоже есть динамический остров вместо традиционной "челки". Кроме того, процессор и камера у них как у прошлогоднего 14 Pro.