В Госдуму внесены законопроекты о праве Росгвардии иметь в составе добровольцев Фото: Ксения Высотина

В Государственную думу внесены законопроекты о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, сообщил депутат Александр Хинштейн.

«Внесли с коллегами в Госдуму ранее анонсированный мной пакет законопроектов, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, добровольческие формирования Росгвардии не будут ничем отличаться от таких же формирований Министерства обороны РФ, то есть добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Как объяснил Хинштейн, правовые и социальные гарантии добровольцев полностью будут соответствовать правам добровольцев Минобороны. Кроме того, подчеркнул депутат, ЧВК и другие структуры не смогут войти в состав этих формирований.

Напомним, накануне Хинштейн сообщил, что группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому Росгвардия сможет иметь добровольческие формирования. Впрочем, создавать их будет возможно только по решению президента России.