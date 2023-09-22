Развожаев сообщил об отсутствии повреждений и пострадавших около штаба флота Фото: Shutterstock

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, гражданская инфраструктура и жители города, находившиеся на улице, не пострадали в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пока специалисты не зафиксировали даже выбитых стекол, но обход домов еще ведется. Также пожарные продолжают тушить возгорание в штабе флота.

Развожаев поручил развернуть на месте случившегося штаб, идет координация специальных служб. Он также попросил жителей Севастополя сохранять спокойствие.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по штабу Черноморского флота России в Севастополе погиб один военнослужащий.

В пятницу, 22 сентября, Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Губернатор попросил граждан не выезжать в центр города и не выходить из зданий.

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