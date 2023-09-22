Гражданка Британии пыталась вывезти 100-летнюю икону из России в Финляндию

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Сотрудники Многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Брусничное в Ленинградской области предотвратили вывоз из России старинной иконы, созданной более 100 лет назад. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Икону обнаружили сотрудники Выборгской таможни среди личных вещей женщины, выезжавшей из страны в Финляндию на рейсовом автобусе. При прохождении таможни гражданка Великобритании не сообщила о наличии подлежащего декларированию товара. Кроме того, у нее не было разрешительных документов для вывоза раритета.

«Экспертиза установила, что подокладная икона «Господь Вседержитель» является предметом религиозного культа, и относится к категории культурных ценностей. Их вывоз за пределы России без разрешительных документов запрещен», - приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы.

В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о «Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров и недекларирование товаров».

В пятницу, 22 сентября, также стало известно о задержании в аэропорту Кольцово шуб на 1,5 млн рублей. Всего было обнаружено 25 меховых изделий, которые также были не задекларированы.