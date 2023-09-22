Минобороны: средства ПВО сбили пять ракет ВСУ при отражении атаки на Севастополь

ПВО сбила украинские ракеты в Севастополе Фото: архив Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что киевский режим днем 22 сентября 2023 года нанес ракетный удар по территории города Севастополь.

В ходе отражения украинской атаки средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять ракет.

По данным оборонного ведомства РФ, в результате нападения ВСУ повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота страны. Один военнослужащий погиб.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что гражданское население, находящееся неподалеку от места атаки ВСУ на здание штаба Черноморского флота, не пострадало. Близлежащая инфраструктура также цела.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, губернатор Развожаев в Telegram-канале сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По его информации, возле театра Луначарского упал осколок, на месте работают оперативные службы.

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