Лукашенко: Польше из-за океана дали отмашку сливать Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Варшаве из-за океана дали сигнал «сливать» украинского лидера Владимира Зеленского.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он», — приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

Лукашенко также указал на то, что Минску необходимо защититься, поскольку неизвестно, чего «ждать от этих бешеных политиков Польши».

Напомним, Польша, Венгрия и Словакия, как и обещали, ввели эмбарго на поставки украинского зерна на национальном уровне. Киев решил ответить, запретив импорт ряда товаров Варшавы и Будапешта.

Власти Польши пригрозили, что такие запреты могут привести к прекращению поддержки, объявив о приостановке поставок оружия Киеву.

Как писал сайт KP.RU, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя такой накал отношений между Варшавой и Киевом, заявил, что даже ближайшие союзники Украины не считают эту страну равноценным партнером.