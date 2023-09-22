Самолет из Антальи выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми Фото: Иван ВИСЛОВ

Прибывший из турецкой Антальи самолет авиакомпании AnadoluJet при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили PERM.KP.RU в пресс-службе аэропорта, все пассажиры самолета были благополучно доставлены в здание аэровокзала. Там же добавили, что видимые повреждения у воздушного судна зафиксированы не были.

По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета находились 174 пассажира, в том числе 26 детей. В ведомстве уточнили, что воздушное судно выкатилось за пределы полосы на 50 метров.

Сайт KP.RU писал, что 12 сентября 2023 года пассажирский самолет, летевший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле в Новосибирской области. На борту были 159 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не пострадал.