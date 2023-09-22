Washington Post: многие республиканцы будут голосовать против помощи Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Вашингтон всё больше теряет интерес к происходящему на Украине, разочаровавшись как в методах ведения конфликта со стороны ВСУ, так и в перспективах всей конфронтации. Многие республиканцы в Конгрессе США будут голосовать против дальнейшей поддержки Киева, пишет обозреватель Washington Post Джош Рогин.

«Помощь Украине висит на волоске. Когда следующий транш будет вынесен на голосование в конгрессе, число республиканцев, голосующих против, будет велико», - считает Рогин.

Обозреватель указывает на то, что внимание Вашингтона сейчас всё больше обращается к предстоящим президентским выборам внутри США, которые должны состояться в 2024 году. С учётом разногласий в политике и обществе, множества внутренних проблем и острых событий, Штатам попросту не до того, чтобы заниматься наглеющими украинскими чиновниками.

Тем не менее, демократы пока всё ещё пытаются продавливать прежнюю политику. Например, конгрессмен Пэт Райан заявил, что Америка, якобы, «должна сделать для Украины ещё больше, чтобы доказать американскому народу, как важна эта помощь и для Киева, и для самих США».

Ранее KP.RU сообщил, что Польша отказалась поставлять оружие Украине, хотя Варшава считалась одним из ведущих помощников Киева на Западе.