Bloomberg: Украина рискует потерять Польшу как ключевого союзника

Украина рискует потерять Польшу как ключевого союзника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина может потерять Польшу как своего ключевого союзника в конфликте с Россией в связи со скандалом из-за запрета импорта украинского зерна, считает журналистка Наталья Дроздяк.

В статье для Bloomberg она заявила, что спор между Киевом и Варшавой обостряется, поэтому «Украина рискует лишиться одного из своих ближайших союзников». Дроздяк напомнила, что Польша ввела эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции и даже прекратила передавать Киеву вооружение после того, как Владимир Зеленский обвинил некоторые страны Евросоюза в «симуляции солидарности».

Напомним, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава не одобрит вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос с экспортом украинской сельхозпродукции.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен запретить импорт отдельных товаров из Польши и Венгрии, если эти страны не отменят одностороннее эмбарго на экспорт украинского зерна.