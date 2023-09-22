Мужчине, подарившему боевую гранату подростку на Кубани, грозит до 11 лет тюрьмы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы задержали мужчину, подарившего 17-летнему подростку на Кубани боевую ручную гранату. Задержанному грозит до 11 лет лишения свободы. Об этом заявили в краевом ГУМВД.

Как сообщается, мужчина подарил гранату подростку в станице Октябрьская Крыловского района, а познакомились они в магазине.

«Полицейские по горячим следам задержали 26-летнего мужчину, который работает сварщиком на одном из местных предприятий … Сейчас он под стражей», — сказано в заявлении ведомства, где уточняют, что было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт взрывных устройств».

Мужчина заявил, что купил гранату в качестве сувенира.

Напомним, в начале сентября этого года в больнице скончался 19-летний парень, пострадавший при взрыве гранаты на северо-западе Москвы. Как сообщалось, он пострадал из-за неосторожного обращения с взрывчатым устройством в квартире.