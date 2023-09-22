Андрей Макаревич* закрыл свое ИП в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя в России. Об этом пишет Life.ru.

Как передает издание, Макаревич* принял решение закрыть свой статус индивидуального предпринимателя, который он использовал для концертов на российской территории в течение последних 23 лет. Другой российский бизнес артиста был заморожен: музыкальная компания ООО «Синтез старз» закончила с долгами в 300 тысяч рублей 2022 год, а фирма «Самый Смак» приостановила работу.

В апреле этого года музыкант вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Музыкальное заведение на данный момент продолжает работать.

Напомним, в ноябре прошлого года суд в Москве отклонил иск Андрея Макаревича* о снятии статуса иноагента. Он был включен в этот реестр физических лиц 2 сентября 2022 года.

*Признан в РФ иностранным агентом