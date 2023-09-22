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НовостиПолитика22 сентября 2023 13:08

Латвия готовит закон о запрете пребывания в стране машин с российскими номерами

Если авто не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение трех месяцев, его конфискуют
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Латвия готовит закон о запрете пребывания в стране машин с российскими номерами

Латвия готовит закон о запрете пребывания в стране машин с российскими номерами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Латвии готовит законопроект, который запретит пребывание в стране автомобилей с российскими номерами, сообщила глава ведомства Инесе Либиня-Эгнере.

Как передает портал Delfi, документ предполагает, что если машина не будет перерегистрирована или вывезена из Латвии в течение трех месяцев с момента принятия закона, ее конфискуют.

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее заявил, что республика запретила въезд в страну автомобилей с номерными знаками Российской Федерации. Уже 13 сентября эстонские таможенники развернули на границе машину с российскими номерами, водитель которой имел двойное гражданство – РФ и Литвы.

Как писал сайт KP.RU, посольство России в Риге рекомендовало гражданам РФ избегать поездок в Латвию на личных автомобилях в связи с запретом властей республики на въезд на автотранспорте с российскими номерами.