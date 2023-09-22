В Токмаке Запорожской области сработала российская система ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Запорожской области в городе Токмак в пятницу, 22 сентября, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в оперативных службах региона.

"В 13:55 по московскому времени в городе Токмак Запорожской области сработала система ПВО Вооруженных сил РФ. Данные о жертвах и разрушениях не поступали", - заявили в службах.

Также о сработавшей системе ПВО в Токмаке сообщил и глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В городе Токмак Запорожской области сработала российская система ПВО. Информация о жертвах и разрушениях не поступала", - заявил Рогов.

Между тем, российские Минобороны сообщило о том, что киевский режим днем 22 сентября 2023 года нанес ракетный удар по территории города Севастополь. Средства ПВО России сбили пять ракет.