Bloomberg: США и Украине придется менять стратегию из-за неудачного наступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине и ее союзникам, скорее всего, придется менять военную стратегию после неудачных попыток применения западных тактик в ходе наступления. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Украинское нынешнее наступление изначально шло сложно, потому что страна пыталась подражать западным тактикам без преимуществ, которых ожидали западные военные», - заявило издание.

По мнению Bloomberg, Соединенным Штатам в случае продолжения поддержки Украины в конфликте необходимо в общем поменять военную стратегию. Авторы агентства отметили, что усилия Вашингтона по подготовке Киева к наступлению принесли разочарование.

Президент России Владимир Путин, говоря о наступлении Вооруженных сил Украины, заявил, что это была не пробуксовка, а провал. Глава российского государства также выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.

По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, украинские войска в ходе наступления потеряли 66 тысяч бойцов и почти 8 тысяч единиц военной техники.