Определены победители железнодорожных спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе»

Фонд выступил партнером Железнодорожных спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе», финал которых прошел с 18 по 22 сентября в Кисловодске. В соревнованиях приняли участие победители узловых и дорожных этапов.

В финале за медали боролись 23 команды, атлеты соревновались в легкой атлетике, плавании, эстафетах ГТО, гонках на дронах, керлинге и силовом многоборье. Победителями в командном зачете стали работники Московской железной дороги, Московского метрополитена, Восточно-Сибирской железной дороги.

В церемонии закрытия игр и награждения победителей принял участие первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Максим Элик. Он вручил награды в номинации «Эстафета ГТО», поздравил всех участников и отметил их волю к победе.

- НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и РОСПРОФЖЕЛ связывают долгие партнерские взаимоотношения, - отмечает Максим Элик. – И наши цели во многом совпадают – это обеспечение социальной стабильности и финансовой защищенности железнодорожников, в том числе после завершения их трудового пути. Те возможности, которые сегодня есть в отрасли для поддержания здоровья, занятия спортом, а также корпоративное пенсионное обеспечение – это база для долгой, активной и финансово обеспеченной жизни железнодорожников.