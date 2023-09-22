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НовостиОбщество22 сентября 2023 13:14

Определены победители железнодорожных спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе»

Первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Максим Элик вручил награды спортсменам

Фонд выступил партнером Железнодорожных спортивных игр РОСПРОФЖЕЛ «Мы вместе», финал которых прошел с 18 по 22 сентября в Кисловодске. В соревнованиях приняли участие победители узловых и дорожных этапов.

В финале за медали боролись 23 команды, атлеты соревновались в легкой атлетике, плавании, эстафетах ГТО, гонках на дронах, керлинге и силовом многоборье. Победителями в командном зачете стали работники Московской железной дороги, Московского метрополитена, Восточно-Сибирской железной дороги.

В церемонии закрытия игр и награждения победителей принял участие первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Максим Элик. Он вручил награды в номинации «Эстафета ГТО», поздравил всех участников и отметил их волю к победе.

- НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и РОСПРОФЖЕЛ связывают долгие партнерские взаимоотношения, - отмечает Максим Элик. – И наши цели во многом совпадают – это обеспечение социальной стабильности и финансовой защищенности железнодорожников, в том числе после завершения их трудового пути. Те возможности, которые сегодня есть в отрасли для поддержания здоровья, занятия спортом, а также корпоративное пенсионное обеспечение – это база для долгой, активной и финансово обеспеченной жизни железнодорожников.