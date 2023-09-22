В России создали первый независимый рейтинг перевозчиков сборных грузов

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) опубликовала первый рейтинг российских транспортных компаний в сегменте сборных грузов. Эксперты ОПИ проанализировали данные из государственных информационных систем и открытых источников и присвоили каждому перевозчику двухбуквенных рейтинг. Он отражает качественным характеристики транспортной компании (первая буква), а также финансовые и юридические риски (вторая буква).

Группа компаний «Деловые Линии» заняла первую строчку с оценкой АА. На втором месте в рейтинге расположилась ТК «КИТ» (GTD) с рейтингом BA. Третье место разделили транспортные компании «Норд Вилл» и ПЭК, их рейтинг — АС. Полный рейтинг опубликован на сайте ОПИ «Рейтинги и исследования в сфере логистики».

По словам авторов проекта, создание независимого рейтинга перевозчиков позволит повысить прозрачность сегмента сборных грузов и поможет потенциальным клиентам транспортных компаний в быстрой и объективной оценке подрядчиков. Значительное число игроков в сегменте сборных грузов до сих пор находятся в «серой зоне», что влечет множество рисков для общества и государства. По подсчетам организации обеление отрасли грузоперевозок позволит государству получить до 300 млрд рублей налогов.