Большая утечка метана выявлена в Балтийском море Фото: Ольга Гончарова

Специалисты Стокгольмского университета выявили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря - в Ландсортской котловине. Учёных удивила та интенсивность, с которой метан поднимается со дна, учитывая как далеко оно от поверхности в этом месте, о чём говорится в релизе университета.

«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных участков дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей, и совершенно точно не из такого глубокого участка», - делится впечатлениями преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне.

Утечка метана была обнаружена исследователями университета Линнеус и Стокгольмского университета, в ходе экспедиции по изучению метана и поглотителей его источников в глубинах. Известно, что источник выброса метана находится примерно на глубине 400 метров, а площадь поражённой территории составляет порядка 20 квадратных километров. Исследователи взяли образцы воды и газа, чтобы выяснить причины произошедшего.

Ранее KP.RU сообщил, что в Балтийском море по-прежнему удерживается относительно тёплая температура воды, несмотря на приближение октября.