Юрист Хаминский: Не разрешайте проводить списание денег без кодов подтверждения

Юрист Хаминский: оплата картой без кода подтверждения на руку мошенникам Фото: Анастасия Осипова

Юрист Александр Хаминский рассказал о том, что участились случаи воровства денег у россиян, которые передают личные данные и разрешают списывать деньги без кода подтверждения.

Такое мошенничество осуществляется через украинское приложение для пауэрбанков. Ворованные средства в дальнейшем могут быть использованы в преступных целях — от финансирования терроризма до поддержки подразделений ВСУ.

Специалист призывает к бдительности граждан, загружающих в смартфон приложения неизвестных компаний.

Стоит обратить внимание, что часто по собственному простодушию мы создаем условия для бесконтрольного воровства наших денег. Например,при оплате недорогих покупок терминал не требует введения пин-кода и покупатель разрешает приложениям списывать деньги. Следует знать: код подтверждения и пин отличаются друг от друга по способу верификации.

-Максимальный риск присутствует там, где мы разрешаем списание денежных средств без введения кодов подтверждения, и на одном из первых мест по реальности таких угроз находятся сервисы по аренде зарядных устройств для телефонов, попросту зарядок или пауэрбанков, -объяснил юрист телеканалу «360».

Юрист Ирек Сафин назвал «Газете.Ru» самые распространенные схемы, которыми пользуются мошенники. Ими оказались инвестиции, лотереи и телефонные вымогательства. Один из признаков финансового мошенничества с инвестициями - это привлечение в компанию других инвесторов. И именно за новых участников вы и получаете дивиденды.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Мери Валишвили рассказывает «Известиям» о том, по каким фразам можно распознать мошенников.Одна из самых популярных фраз, что ваш родной человек попал в ДТП или больницу. Сбросьте звонок и перезвоните родственнику, о котором вам сообщили.

Не менее распространенной является уловка, когда звонят из банка и просят продиктовать номер банковской карты или код из SMS-уведомления. А еще фраза: несанкционированное списание. Прервите разговор. Помните: сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения, а тем более коды подтверждения банковских операций.