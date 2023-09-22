Экс-командующий ЧФ Комоедов призвал ответить ВСУ за удар в Севастополе Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия должна ответить Украине за атаку по историческому зданию штаба Черноморского флота. Об этом заявил экс-командующий ЧФ РФ Владимир Комоедов порталу NEWS.ru.

По словам Комоедова, украинские объекты для ответа всем известны.

"Одним словом - по полной ответить. Сделать все, на что способны. А объекты, думаю, всем известны", - заявил Комоедов.

Напомним, 22 сентября киевский режим нанес ракетный удар по территории города Севастополь. Об этом сообщили в российском Минобороны. В ходе отражения атаки ВСУ средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты пять ракет. Из-за этого повреждения появились у исторического здания штаба Черноморского флота страны. Кроме того, в результате атаки один военнослужащий погиб.

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