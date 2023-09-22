Мишустин: в проекте бюджета заложено финансирование всех социальных обязательств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в проекте бюджета на 2024-2026 годы заложено финансирование всех социальных обязательств, которые ранее взяли на себя власти страны.

На заседании кабмина премьер-министр пояснил, что в начале недели проект бюджета обсуждался у президента РФ Владимира Путина.

«Постарались гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без соответствующего финансового обеспечения», — отметил Мишустин.

Он также рассказал, что в проекте бюджета предусмотрено продолжение развития экономики России для ее стабильного роста.

«Ключевыми драйверами станут инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств», — сообщил глава правительства.

Сайт KP.RU ранее писал, что доходы бюджета страны должны составить 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона рублей в 2025 году и 34,1 триллиона – в 2026. Что касается расходов, то они прогнозируются в размере 36,6 триллиона рублей в 2024 году, 34,4 триллиона рублей – в 2025 и 35,6 триллиона в 2026 году. Тем самым дефицит бюджета России составит 1,6 триллиона рублей в 2024 году, 900 миллиардов в 2025 году и 1,5 триллиона – в 2026.