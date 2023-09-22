Развожаев: Волна от удара по Севастополю выбила стёкла в десяти домах, фото: соцсети Михаила Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что ударная волна от ракетной атаки ВСУ по городу выбила стёкла в десяти жилых домах, расположенных в центре. Люди, к счастью, не пострадали. Об этом глава города рассказал в своих социальных сетях.

«Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами продолжают подомовой обход территории в центральной части города. Остекление окон уже ведётся», - написал губернатор.

Развожаев уточнил, что в центральном кольце Севастополя сейчас отключено снабжение газом и электричеством, а водоснабжение ослаблено. Это необходимо для безопасности и устранения всех повреждений. Губернатор также попросил жителей постараться не лить воду зря, пока спасатели ликвидируют возгорание, и призвал севастопольцев проявить терпение в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Ранее KP.RU сообщил, что один военнослужащий пропал без вести во время удара ВСУ по Севастополю.

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