Правительство РФ направит фонду «Защитники Отечества» грант в 5 млрд рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Правительство России выделит грант в размере свыше 5 млрд рублей фонду «Защитники Отечества». Об этом в пятницу, 22 сентября, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство направит этой структуре грант в размере более 5 млрд рублей, что позволит оказывать поддержку и ветеранам специальной военной операции, и их близким», - пояснил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, средства, в том числе, будут направлены на содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи.

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ о создании фонда по поддержке участников специальной военной операции, а также семей погибших бойцов. Фонд получил название «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку, в том числе, ветеранам специальной военной операции и участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Сайт KP.RU писал, что рабочая группа по СВО представила президенту новые предложения по поддержке участников спецоперации. Речь идет о праве бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, отдельных льготах для участников СВО и их детей при поступлении в учреждения среднего профобразования, автоматическом продлении действия паспортов на период военной службы и других.