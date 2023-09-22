Социальные выплаты в России до 2026 года проиндексируют по фактической инфляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции уже в следующем году. Об этом заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства РФ.

По словам Решетникова, по инфляции заложен некоторый рост в 2023 году при условии, несли она замедлится до 4,5% к концу следующего года.

"С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%. Важно, что на уровень фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, поэтому тот уровень инфляции, заложенный в прогнозе, используется для формирования бюджетных проектировок", - сообщил Решетников в ходе заседания.

Между тем, уже в начале будущего года ожидается и индексация пенсионных выплат. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. С1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения.