Подведены итоги второго дня международного форума «Baltic Weekend 2023»

В Санкт-Петербурге подвели итоги второго дня XXIII международного Форума по коммуникациям «Baltic Weekend 2023». 22 сентября 2023 года участники пленарного заседания провели, обсуждая самые современные тренды в области коммуникаций, и делясь секретами успеха в этой сфере.

Форум, прежде всего, собирает лучших представителей топ-менеджмента со всего мира. Это руководители крупных компаний, PR-агентств и департаментов, представители государственной власти и СМИ. Главными гостями мероприятия стали: гендиректор агентства «Социальные сети» Денис Терехов; эксперт управления по маркетингу и медиа коммуникациям СПбГУ Галина Родина; исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер; управляющий директор E+ Awards Джамиля Искандярова; замгендиректора Интерфакс Юрий Погорелый и гендиректор PR News Лилия Глазова.

После утренней зарядки, проведённой Тереховым, специалисты перешли к выступлениям. Так, например, Родина рассказала о российских брендах и запросе на качественную замену иностранных компаний, а Цыпер поднял проблему своего рода слияния СМИ и телеграм-каналов, заявив об одинаковом уровне доверия потребителя к этим источникам информации.

Искандярова рассказала слушателям о наиболее свежих трендах в маркетинге, указав на снижение популярности экологических тем, и укрепление социальных. Погорелый же побеседовал с присутствующими на тему обилия негативных информационных поводов, предупредив, что меньше их в повестке уже никогда не станет.