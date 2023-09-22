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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 14:52

Взрывы прогремели в городе Кременчуг на Украине

Незадолго до этого там была объявлена воздушная тревога
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Взрывы прогремели в городе Кременчуг на Украине

Взрывы прогремели в городе Кременчуг на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Полтавской области Украины в городе Кременчуг в пятницу, 22 сентября, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По данным издания, ранее в Кременчуге была объявлена воздушная тревога. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Между тем, 21 сентября в Одесской области на юге Украины также произошла серия взрывов. До этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Местные жители говорили о взрывах в районе Сергеевки около Затоки и Белгород-Днестровского.

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