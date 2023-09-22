Глава Севастополя призвал жителей не покидать дома из-за уборки сбитой ракеты Фото: Архив "КП"

Оперативные службы Севастополя в ближайшее время начнут убирать часть сбитой ракеты рядом с театром имени А.В. Луначарского, поэтому жителям пока не стоит покидать дома, предупредил глава города Михаил Развозжаев.

«Сейчас оперативные службы будут убирать кусок сбитой ракеты, который находится рядом с театром. Не выходите из домов. Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя сообщил, что об окончании работ будет объявлено при помощи специальных машин оповещения.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 22 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. Минобороны сообщило, что один военнослужащий пропал без вести.

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