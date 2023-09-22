В Вологодской области открылось производство фанеры мощностью 180 тысяч тонн в год

Открытие предприятия приветствовал Президент Владимир Путин, его слова на церемонии торжественного открытия озвучил полномочный представитель в СЗФО Александр Гуцан: «Это большое, значимое для Вологодской области событие, убедительно свидетельствующее о реальных возможностях российских регионов привлекать серьезные инвестиции, воплощать в жизнь масштабные высокотехнологичные проекты, направленные на эффективное развитие лесного комплекса, отечественной промышленности в целом, решение приоритетных задач и экологической повестки дня».

Новое производство будет одним из самых крупных в России по выпуску березовой фанеры. Совместный проект двух вологодских компаний в 2020 году получил статус приоритетного в области освоения лесов. «В Вохтогу «Вологодские лесопромышленники» и «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» пришли шесть лет назад, восстановили производство ДСП и, оценив потенциал территории, решили реализовать еще один проект по переработке древесины. Нам были оказаны всевозможные меры поддержки и федеральным центром, и Правительством Вологодской области», - сказал на открытии завода председатель Совета директоров группы компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин.

Инвесторы рассказали, что завод оборудован импортными технологическими линиями, которые из-за введенных санкций пришлось завозить в авральном режиме. Планировалось, что порядка 45% продукции будет поставляться в Европу, теперь этот объем пойдет в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также в Казахстан и Узбекистан.

Новое производство позволит производить не только стандартные по размеру листы фанеры, но и редкие форматы по заявкам заказчиков. Кроме того, производство будет практически безотходным. Из стружки и опилок сделают древесно-стружечные плиты, топливные брикеты и гранулы. На первом этапе на заводе будет занято 200 человек, к выходу на полную мощность – до 700.

«Мы дали второе рождение Вохтоге, Грязовецкому округу, отремонтировали дороги и социальные объекты, построили инфраструктуру. Через несколько лет население поселка увеличится почти в два раза. Мы будем строить жилье, новые социальные объекты. Мы будем делать все необходимое, чтобы на карте страны, на карте Вологодской области при поддержке нашего Президента Владимира Путина появлялись новые точки роста. Санкционное давление стало стимулом для нашего развития», - сказал на церемонии открытия губернатор области Олег Кувшинников.