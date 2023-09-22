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22 сентября 2023 14:56

Рогов сообщил об успешных контратаках российских войск на Кременском направлении

Военнослужащие РФ взяли несколько опорных пунктов противника
Екатерина КОСОБОКОВА
Рогов сообщил об успешных контратаках российских войск на Кременском направлении

Рогов сообщил об успешных контратаках российских войск на Кременском направлении

Фото: Александр КОЦ

Председатель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, что Вооруженные силы РФ совершили несколько успешных контратак на Кременском направлении, откуда перебрасывает силы украинская армия.

«Пока они перебросили с Кременского направления, там у нас уже, слава богу, небольшие, но успехи. При том, что наших ребят было кратно меньше, чем противника, русские воины пошли в атаку, пошли вперед, совершили несколько успешных контратак, взяли несколько опорников вражеских», - сообщил Рогов.

Ранее эксперт рассказал, что ВСУ перебрасывают стратегические резервы к селу Работино в Запорожской области. По мнению Рогова, усиление группировки противника свидетельствует о подготовке к активным действиям и украинские подразделения намерены прорваться к городу Токмак.

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