Рогов сообщил об успешных контратаках российских войск на Кременском направлении Фото: Александр КОЦ

Председатель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о том, что Вооруженные силы РФ совершили несколько успешных контратак на Кременском направлении, откуда перебрасывает силы украинская армия.

«Пока они перебросили с Кременского направления, там у нас уже, слава богу, небольшие, но успехи. При том, что наших ребят было кратно меньше, чем противника, русские воины пошли в атаку, пошли вперед, совершили несколько успешных контратак, взяли несколько опорников вражеских», - сообщил Рогов.

Ранее эксперт рассказал, что ВСУ перебрасывают стратегические резервы к селу Работино в Запорожской области. По мнению Рогова, усиление группировки противника свидетельствует о подготовке к активным действиям и украинские подразделения намерены прорваться к городу Токмак.

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