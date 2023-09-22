Косметолог Мадиева: cон на боку и животе приведет к ранним морщинам Фото: "КП" Архив

Врач-косметолог Шабаги Мадиева в беседе с «Газета.Ru» рассказала о появлении «линий сна» или «сонных морщин», уточнив, что такие морщины как правило появляются после сна, но складки со временем не проходят.

Для того, чтобы избежать появления подобных дефектов, специалист рекомендовала внимательно следить за качеством своего сна, рекомендуя не спать на боку или на животе, поскольку это может привести к появлению преждевременных складок на шее, лице, а также в районе декольте

«Одним из ключевых факторов является качественный сон, который зависит от комфортной кровати, матраса и постельного белья. При этом важную роль играет то, на какой подушке спит человек, а также позиция во время сна», - заявила она.

Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова в беседе с «Пятым каналом» назвала самым главным правилом для поддержания молодости и привлекательности хороший сон. По ее словам, если человек встает неотдохнувшим, это отражается на внешности и приводит к раннему старению. Эксперт уточнила, что взрослому человеку для того, чтобы расслабиться, необходимо семь-девять часов полноценного сна.

Снизить же количество морщин и возрастную пигментацию, как сообщал телеканал «360», по словам ученых, помогут две горстки миндаля каждый день. Продуктами молодости также назвали абрикосы, батат, дыню.

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