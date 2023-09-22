Что случилось за день: главные события 22 сентября Фото: REUTERS

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась перекинуть ответственность за ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, устроенную США, на Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже ответила на эти абсурдные манипуляции, назвав их «отвратительными и опасными». Высказывания фон дер Ляйен поразили и западных политиков, например, не смог скрыть шока глава глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Тем временем преступный киевский режим, так горячо поддерживаемый Западом, нанёс ракетный удар по центру Севастополя. Было повреждено здание штаба Черноморского флота, стёкла выбило в десятке ближайших жилых домов. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал, однако один военнослужащий пропал без вести.

Украинский президент Владимир Зеленский же, когда участвовал в частных встречах на Генассамблее ООН, демонстрировал натуральную истерику, и крайне агрессивно общался со своими западными партнёрами, которые, якобы, «недостаточно помогают Украине».

Также сегодня стало известно, как будет проходить осенний призыв 2023 года в России. Предполагается повысить штраф за неявку в военкомат, однако повестки всё ещё будут приходить по-старинке, в бумажном формате.

В Кремле же прошло заседание Совбеза, при участии президента Владимира Путина, где обсуждались вопросы экономики, гуманитарного сотрудничества и безопасности. Главной темой собрания стало общее взаимодействие с соседними государствами.

Что касается Украины, западные СМИ начали сообщать о том, что Еврокомиссия в октябре 2023 года попытается инициировать начало переговоров по вступлению Киева в ряды стран Евросоюза. Впрочем, ЕК по-прежнему заявляет, что Украина не выполнила множество требований, и будет настаивать на их исполнении.

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