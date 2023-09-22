Американские спутники Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни Фото: Ольга ЖУКОВА

Коммерческие спутники Соединенных Штатов компании Maxar два раза за последние несколько дней вели съемку Севастополя. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании данных.

Сайт коммерческой компании сообщает о том, что 19 сентября 2023 года Севастополь снял спутник WorldView-3, а в другой день за съемкой был замечен уже WorldView-2.

Кроме того, уточняется, что на момент запуска у спутников было самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов. Именно это позволяло аппаратам получать высокодетальные снимки.

Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен ракетный удар со стороны ВСУ. Как уточнил тогда глава региона, осколок упал около театра Луначарского. Один человек в результате случившегося пропал без вести, сообщили в российском министерстве обороны.

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