Врач рассказал о влиянии ожирения на демографическую ситуацию в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Доктор медицинских наук президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев в беседе с «Газета.Ru» среди причин, влияющих на низкую рождаемость, назвал ожирение, которое влияет на фертильность как мужчин, так и женщин.

Хирург заявил, что на данный момент среди россиян избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, а ожирение - у 19% и 27,6% мужчин и женщин, соответственно.

Хациев уточнил, что ожирение является хроническим рецидивирующем заболеванием, которое влияет на весь организм, а также приводит к развитию сопутствующих болезней, среди которых сахарный диабет, а также проблемы с сердцем, суставами и бесплодие.

Специалист сообщил, что из-за выработки гормональных веществ жировой тканью в организме происходят изменения, ведущие к дисбалансу, который вызывает проблемы с фертильностью.

«Ожирение влияет не только на возможность зачать ребенка, но и на успешность проведение ЭКО и на течение беременности. Вероятность рождения здорового ребенка при ожирении и избыточном весе снижается на 20%», - уточнил он.

Диетолог, гепатолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала обратиться к грамотным специалистам и пройти правильное обследование для того, чтобы начать бороться с лишним весом. Как писал RT, по ее словам, лишний вес уходит медленно, поскольку это серьезная и кропотливая работа.

Врач-терапевт Иван Ромасов в беседе с «Известиями» рассказал, что к ожирению может привести работа в ночное время, которая также может вызывать постоянный стресс, психические расстройства, снижение либидо и сердечно-сосудистые заболевания.