Анастасия Волочкова отреагировала на задержание бывшего жениха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Волочкова прокомментировала задержание бывшего возлюбленного, кондитера Дмитрия Дюрана по подозрению в крупном мошенничестве. Она посетовала, что ее выходной начался в восемь утра из-за того, что ее телефон просто разрывался из-за вопросов по поводу экс-жениха.

«Все те, кто с восьми утра стали разрывать мой рабочий телефон звонками и смс по вопросу Дмитрия Дюрана. Мои золотые! У меня к вам встречный вопрос. Когда у людей начинают происходить какие-то ситуации и те люди, которые имели когда-то ко мне отношение в любом качестве, вы начинаете отождествлять с моим именем и звонить насчет комментариев мне?» - обратилась Волочкова ко всем в социальных сетях.

И тут же сама ответила на свой вопрос. По мнению балерины, все эти персонажи не имеют никакого значения для общественности без ее имени.

«Когда вы мне звоните с вопросами о каком-то обмане со стороны Дмитрия, я могу сказать лишь только то, что среди публичных людей, да и вообще, столько подстав и интриг», - добавила Волочкова.

Она отметила, что знает Дюрана только как доброго и светлого человека.

«Если бы ему нужно было скрываться и прятаться, то он бы до вчерашнего дня не присутствовал на мероприятиях, не было бы публикаций в интернете. Надеюсь, что этот ответ был исчерпывающим и вы перестанете меня тревожить в свой выходной!» - резюмировала Волочкова.

Ранее стало известно, что Дюран был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. СМИ сообщили, что бизнесмен обманул примерно 60 человек на 100 млн рублей. Отмечается, что предприниматель заключил договоры с десятками инвесторов, вложивших деньги в его кондитерский бизнес Family Desert, после чего пропал, не вернув ничего.