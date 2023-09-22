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НовостиПолитика22 сентября 2023 15:34

Боррель оправдал провал наступления ВСУ заминированными полями

В этих условиях для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное наступление, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Боррель оправдал провал наступления ВСУ заминированными полями

Боррель оправдал провал наступления ВСУ заминированными полями

Фото: REUTERS

Провал наступления Вооруженных сил Украины вызван, в том числе заминированными полями, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление», – заявил дипломат в интервью The Guardian.

Глава европейской дипломатии в связи с медленным наступлением ВСУ призвал страны Запада быстрее поставлять Украине вооружения.

Напомним, газета The New York Times ранее выпустила статью о трудностях, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе своего наступления. Так, по еe данным, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. По мнению издания, ВСУ мешают и отсутствие поддержки с воздуха, и сеть оборонительных сооружений, которую создали российские военнослужащие.