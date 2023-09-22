Боррель оправдал провал наступления ВСУ заминированными полями Фото: REUTERS

Провал наступления Вооруженных сил Украины вызван, в том числе заминированными полями, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Страна заминирована на одну треть, и для Украины было бы самоубийством провести полномасштабное контрнаступление», – заявил дипломат в интервью The Guardian.

Глава европейской дипломатии в связи с медленным наступлением ВСУ призвал страны Запада быстрее поставлять Украине вооружения.

Напомним, газета The New York Times ранее выпустила статью о трудностях, с которыми сталкиваются ВСУ в ходе своего наступления. Так, по еe данным, главной проблемой для украинских военных стали мины, которыми усеяна российская линия обороны. По мнению издания, ВСУ мешают и отсутствие поддержки с воздуха, и сеть оборонительных сооружений, которую создали российские военнослужащие.