NBC: Байден пообещал предоставить Украине небольшое количество ракет ATACMS Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Об этом проинформировала телекомпания NBC.

Когда о данном решении будет объявлено официально, телекомпания не уточнила.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что все американские ведомства одобрили отправку ракет ATACMS Украине, но окончательное решение будет принимать президент Джо Байден. При этом американский лидер уже анонсировал новый пакет военной помощи Киеву, а некоторые зарубежные СМИ уже заявили, что в него войдет данный вид вооружения.

Байден и Зеленский встретились в Белом доме в Вашингтоне 21 сентября 2023 года. В ходе мероприятия американский президент заявил, что на следующей неделе Украине будет передан первый американский танк Abrams. Он добавил, что Соединенные Штаты также расширят поставки Киеву средств противовоздушной обороны. В частности, Украина получит новые батареи системы Hawk.