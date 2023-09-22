У телеграм-каналов появилась возможность публиковать истории Фото: Александр Новиков

Телеграм-каналы теперь имеют возможность публикации историй. Однако есть небольшое уточнение: такая возможность появится только у тех страниц, чьи подписчики проголосуют за это.

Как сообщили в администрации Телеграм, с помощью системы Boosts пользователи с премиум подпиской смогут предоставить любимым каналам возможность публиковать истории. А большое число просмотров позволяет каналу публиковать больше историй.

В скором времени также у каналов появятся пользовательские реакции, статусы с эмодзи или пользовательские фоны, сообщили в Телеграм.

"Чтобы предотвратить злоупотребление, только премиум-пользователи могут голосовать за любимые каналы", - говорится в сообщении.

Напомним, у KP.RU также есть телеграм-канал, где публикуются самые актуальные новости со всего мира. Проголосовать за появление сториз в телеграм-канале Комсомольской правды можно здесь.