Правительство Украины назначило госсекретарем Минобороны Людмилу Дараган

Дараган была заместителем главы Минобороны Украины Умерова на его прежнем месте работы Фото: REUTERS

Правительство Украины назначило госсекретарем министерства обороны страны Людмилу Дараган, которая ранее занимала пост зампредседателя Фонда госимущества. Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинетом министров Украины назначить Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины», - написал Мельничук в своих соцсетях.

До назначения в Минобороны Украины Дараган работала в Фонде госимущества страны, сначала руководителем аппарата, а затем заместителем председателя организации, которую возглавлял Рустем Умеров.

Последний в сентябре 2023 года был назначен на должность министра обороны Украины. Верховная Рада одобрила это решение, за кандидатуру Умерова проголосовали 338 депутатов. Экс-глава Фонда госимущества сменил на посту главы Минобороны Алексея Резникова, о чьем увольнении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.