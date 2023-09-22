Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 сентября 2023 15:56

Правительство Украины назначило госсекретарем Минобороны Людмилу Дараган

Чиновница была заместителем главы ведомства Рустема Умерова на его прежнем месте работы
Екатерина КОСОБОКОВА
Дараган была заместителем главы Минобороны Украины Умерова на его прежнем месте работы

Дараган была заместителем главы Минобороны Украины Умерова на его прежнем месте работы

Фото: REUTERS

Правительство Украины назначило госсекретарем министерства обороны страны Людмилу Дараган, которая ранее занимала пост зампредседателя Фонда госимущества. Об этом рассказал представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Кабинетом министров Украины назначить Дараган Людмилу Витальевну государственным секретарем Министерства обороны Украины», - написал Мельничук в своих соцсетях.

До назначения в Минобороны Украины Дараган работала в Фонде госимущества страны, сначала руководителем аппарата, а затем заместителем председателя организации, которую возглавлял Рустем Умеров.

Последний в сентябре 2023 года был назначен на должность министра обороны Украины. Верховная Рада одобрила это решение, за кандидатуру Умерова проголосовали 338 депутатов. Экс-глава Фонда госимущества сменил на посту главы Минобороны Алексея Резникова, о чьем увольнении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.